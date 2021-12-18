Маленькі львів'яни кличуть на концерт для допомоги онкохворим діткам

Львів’ян запрошують на благодійний концерт «Діти – дітям» для збору коштів на ліки онкохворим діткам. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

26 грудня о 15:00 у Храмі святого Лазаря (вул. Коперника, 27) відбудеться благодійний захід «Діти – дітям» для збору коштів на закуповування ліків для онкохворих діток з гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Львова. Гості зможуть послухати концерт та відвідати мініярмарок.

Виступатиме хор хлопчиків НАХК «Дударик», ансамбль «Сестрички», ЛДХШ «Дударик» ім. Миколи Кацала, Струнний квартет Львівської національної опери. Дириґент – Святослав Роздобудько, ведуча – Людмила Бурда.

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Також виступатимуть учні молодших класів Львівської державної хореографічної школи та талановиті дітки з різних навчальних музичних закладів Львова. Запрошений хлопчик-віолончеліст з Польщі, який родом з України.

Перед входом в церкву запланована мінівиставка малюнків дітей з відділення гематології.

Організатори просять долучатись до акції в будь-який доступний спосіб: спекти товари для ярмарку, чи допомогти фінансово. За всіма деталями звертайтесь за цим номером: 0505438075.

Збір коштів допомагає організовувати Благодійний фонд «Порятунок дитини з лейкемією».

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