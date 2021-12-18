ОСТАННІ НОВИНИ

Авіакомпаніям дозволили запустити нові рейси зі Львова

Ольга Денисяка

|

Державна авіаційна служба дозволила авіакомпаніям відкрити два нові рейси зі Львова: міжнародний рейс до латвійської Риги та внутрішній рейс до Миколаєва. Про це йдеться у Facebook державіаслужби.

Авіакомпанія «Елерон» зможе перевозити пасажирів до Латвії. Перевізник має право на маршрут Львів – Рига (Латвійська Республіка) – Львів діє до 26 квітня 2022 року. Авіаперевізник може виконувати сім чартерних рейсів на тиждень.

Авіакомпанія «Мотор Січ» отримала право поєднати перед святами два українські міста. Право на виконання внутрішніх регулярних перевезень за маршрутом Миколаїв – Львів – Миколаїв діє з 20 грудня на необмежений термін.

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте за цим посиланням.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів