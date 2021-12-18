Авіакомпаніям дозволили запустити нові рейси зі Львова

Державна авіаційна служба дозволила авіакомпаніям відкрити два нові рейси зі Львова: міжнародний рейс до латвійської Риги та внутрішній рейс до Миколаєва. Про це йдеться у Facebook державіаслужби.

Авіакомпанія «Елерон» зможе перевозити пасажирів до Латвії. Перевізник має право на маршрут Львів – Рига (Латвійська Республіка) – Львів діє до 26 квітня 2022 року. Авіаперевізник може виконувати сім чартерних рейсів на тиждень.

Авіакомпанія «Мотор Січ» отримала право поєднати перед святами два українські міста. Право на виконання внутрішніх регулярних перевезень за маршрутом Миколаїв – Львів – Миколаїв діє з 20 грудня на необмежений термін.

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