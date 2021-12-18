20-річний хлопець загинув під колесами авто поблизу Буська

17 грудня у Золочівському районі Львівщини водій автомобіля ВАЗ-2106 насмерть збив 20-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталась близько 19:00 год. поблизу села Купче (Буська МТГ) Золочівського району.

Водій автомобіля «ВАЗ-2106», 34-річний мешканець села Купче, наїхав на пішохода, 20-річного мешканця Буська. Хлопець від отриманих травм загинув на місці події.

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Обставини події встановлюються.

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