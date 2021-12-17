За наркоторгівлю біля дитсадка у Стебнику чоловіка засудили на шість років

Шість років за ґратами проведе 27-річний чоловіку, який продавав наркотики біля гімназії та дитсадка в Стебнику на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Засуджений у місті Стебнику займався збутом наркотиків, зокрема – бупренорфіну. Часто продавав товар неподалік місцевої гімназії та дитсадка.

Під час обшуків за місцем його проживання знайшли канабіс, амфетамін, бупренорфін та гроші, зароблені на продажу наркотиків.

Суд визнав 27-річного мешканця Стебника винним у збуті наркотиків, придбанні та зберіганні наркотиків без мети збуту, а також у вирощуванні конопель (ч.1,2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.1 ст. 310 КК України). Вироком Дрогобицького міськрайонного суду його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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