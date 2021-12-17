У посилці із США митники знайшли гаджети Apple на понад 200 тис. грн

У четвер, 16 грудня, працівники митного поста «Львів-поштовий», перевіряючи посилку, виявили у контрабанду гаджетів на суму понад 200 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

На адресу мешканця Києва з США надійшла посилка, в якій митники виявили гаджети Apple. Згідно з митною декларацією, у пакунку містилися домашні речі на суму 524 долари.

Однак, під час поглибленого огляду поштового відправлення митники виявили п’ять нових ноутбуків Apple MacBook Pro 13 та годинник Apple Watch.

Реклама партнерів

Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил та недекларування товарів. Товари тимчасово вилучили, а справу скерують до суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook