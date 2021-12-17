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У посилці із США митники знайшли гаджети Apple на понад 200 тис. грн

Аліса Белей

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У четвер, 16 грудня, працівники митного поста «Львів-поштовий», перевіряючи посилку, виявили у контрабанду гаджетів на суму понад 200 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

На адресу мешканця Києва з США надійшла посилка, в якій митники виявили гаджети Apple. Згідно з митною декларацією, у пакунку містилися домашні речі на суму 524 долари.

Однак, під час поглибленого огляду поштового відправлення митники виявили п’ять нових ноутбуків Apple MacBook Pro 13 та годинник Apple Watch.

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Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил та недекларування товарів. Товари тимчасово вилучили, а справу скерують до суду.

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