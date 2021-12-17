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Під час пожежі на Львівщині чоловік отримав опіки обличчя та шиї

Вероніка Рой

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У четвер, 16 грудня, у селі селі Ожидів, що на Львівщині, сталася пожежа у господарській будівлі, під час якої обличчя та шиї отримав 31-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа в дерев’яній господарській будівлі у селі Ожидів Золочівського району сталася близько 20:26 год. У результаті пожежі 31-річний чоловік отримав опіки обличчя та шиї II ступеня

Постраждалого в стані середньої важкості госпіталізовано у Буську міську лікарню. Вогнем знищено господарську будівлю повністю. Обставини події встановлюються.

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