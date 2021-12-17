На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент та без належного графіку бюджетних слухань, народні обранці за два дні проаналізували основний фінансовий документ області.

А це, щоб було зрозуміло, понад 6 мільярдів гривень по доходах і стільки ж по видатках. Напевно, навіть провідні фінансисти світу позаздрили б такій швидкості та фаховості. Ну, але про документ. В цілому нічого особливого, помірковане зростання податкових надходжень на 14,3%.

Виглядає, що план по податках дещо занижений, ну але це традиційно «перестраховочний» підхід облдержадміністрації, так щоби сильно не перепрацьовувати, але разом із тим виконати бюджет. Що ж стосується видатків, то по основних галузях як то освіта, соціальний захист та культура пропонується збільшення видаткової частини на 9-12%. Тобто на рівень інфляції та зростання мінімальної заробітної плати.

Здавалося б область приречена так собі жити без особливих спалахів розвитку, щоби не травмувати психіку людей. А, ні. Уже другий день в обласній раді точаться чутки стосовно того, щоби зменшити видатки на охорону здоров’я та освіту. Мовляв, заклади медицини та освіти живуть у розкоші, а тому варто врізати їхні кошториси. При цьому не аби як, а на 200 або навіть 400 млн грн, тобто більше, ніж на 10%. Це при тому, що у проекті бюджету видатки на охорону здоров’я вже зменшені на 14 %, порівняно з 2021 роком.

Після зменшення видатків, як правило, іде слово оптимізація, а в самому банальному значенні – це означає закриття закладів та установ, їхню реорганізацію та/або вивільнення працівників. Кого будуть «урізати» поки не зрозуміло, але зменшувати видатки на охорону здоров’я в час пандемії – це вершина мудрості. Звісно, в кращих традиціях Верховної Ради обласна рада нібито хоче за рахунок здоров’я людей ремонтувати дороги. Тільки у парламенті на вістрі ремонту доріг за кошт медицини стоять «Слуги народу», а у Львівській області – «Європейська солідарність».

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