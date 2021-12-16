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За жорстоке вбивство вагітної дружини мешканцю Самбірщини «світить» довічний термін

Наталя Дуляба

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40-річному мешканцю Самбірщини оголосили підозру у вбивстві своєї вагітної дружини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фатальний випадок, що стався цьогоріч 10 грудня в одному зі сіл Самбірського району. Тут 40-річний підозрюваний вбив свою вагітну дружину, а потім намагався скоїти  самогубство.

За версією слідства, між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік почав бити 31-річну вагітну сокирою, ножем, а потім ще й табуреткою. Потерпіла отримала численні удари по голові, тулубі, руках і шиї. Від отриманих травм вона померла на місці події.

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Водночас поліцейські раніше повідомляли, що очевидицею жорсткого вбивства була 10-річна донька подружжя. Перелякана дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм, що відбувається вдома. Правоохоронців викликали саме вони.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство вагітної жінки) ККУ. Фігуранту справи вже оголосили підозру, суд помістив його під варту.

За скоєне 40-річному чоловіку загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюються всі обставини вбивства.

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