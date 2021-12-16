Львів’янин отримав 8 років тюрми за контрабанду наркотиків у нижній білизні

Мостиський районний суд відправив за ґрати 28-річного жителя міста Львова за контрабанду та систематичний збут наркотиків і психотропів. Про це Львівському порталу повідомили відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Засуджений займався продажем наркотиків та особливо небезпечних психотропів у місті Львові. Окрім цього, чоловік, заховавши у нижній білизні заборонені речовини, намагався контрабандним способом перемістити їх з України Польщу.

Суд визнав винним 28-річного львів’янина у вчиненні ряду злочинів, пов’язаних з незаконним обігом та контрабандою наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).

Вироком Мостиського районного суду його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

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