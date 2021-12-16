У пожежах на Львівщині загинули три людини

Протягом доби відразу троє людей загинули під час пожеж у власних домівках на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Перша пожежа сталась у середу, 15 грудня, у селі Великі Дідушичі, що на межі з Івано-Франківською областю. Тут спалахнув цегляний житловий будинок. Під час пожежі загинув 60-річний чоловік.

На те, щоб загасити полум’я, знадобилась година. Вогонь знищив частину речей домашнього вжитку.

Інша пожежа сталась у Львові у четвер, 16 грудня, орієнтовно о 05:30 год. У 16-поверхівці на вул. Кульпарківській, 64-А (ЖК Parus Park) загорілась одна з квартир на третьому поверсі.

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Внаслідок пожежі загинули 27-річний хлопець і 28-річна дівчина. Як уточняють у ДСНС Львівщини, вони обоє орендували помешкання.

Надзвичайники винесли потерпілих на свіже повітря і допомагали медикам реанімувати їх, допоки не приїхала друга карета «швидкої». Непритомним робили непрямий масаж серця, а також застосовували дефібрилятор, однак врятувати їх так і не вдалося.

Загасити вогонь у квартирі встигли сусіди ще до прибуття рятувальників. Наразі всі обставини події встановлюються.

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