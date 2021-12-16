У посилці з Польщі митники виявили речовину для виготовлення амфетаміну

У середу, 15 грудня, працівники митного поста «Львів-поштовий», перевіряючи посилку, виявили у ній фольгований zip-пакет, в якому містилося кристалічна речовина жовтого кольору. Її часто використовують для виготовлення амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

На адресу мешканця Одеси з Польщі надійшла посилка, в якій митники zip-пакет 892 грами кристалічної речовини жовтого кольору. Згідно з маркуванням, цією речовиною значився фенілнітропропен. За даними Інституту органічної хімії Національної академії наук України, така хімічна сполука використовується для синтезу психотропної речовини – амфетаміну.

Згідно з постановою Кабміну, ця речовина внесена у відповідний перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких в Україні обмежено. Митники повідомили про цей факт у правоохоронні органи.

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Загалом, від початку року, працівники Львівської митниці виявили 107 фактів незаконного переміщення через кордон наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів, що на 18% більше, ніж у минулому році.

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Фото: Львівська митниця