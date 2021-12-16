У Львівському ветуніверситеті проведуть День відкритих дверей

У четвер, 16 грудня, у Львівському національному університеті ветеринарному медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького відбудеться «День відкритих дверей 2022». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Абітурієнту пропонують:

Познайомитися з університетом та всіма освітніми програмами в цікавому та легкому відеоформаті

Дізнатися про нововведення вступної кампанії 2022

Почути відповіді на найчастіші запитання абітурієнтів

Поставити всі питання які виникають щодо вступу та спеціальностей університету

Отримати круті призи в прямому ефірі

Можна заповнити форму реєстрації для отримання посилання на Zoom-зустріч, що стартує о 17.00.

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«Приходь, щоб познайомитися, поспілкуватися, дізнатися актуальну інформацію про вступ та класно провести час з університетом, який, сподіваємося, невдовзі стане твоєю родиною», – йдеться у повідомленні.

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