У Львівському ветуніверситеті проведуть День відкритих дверей

У четвер, 16 грудня, у Львівському національному університеті ветеринарному медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького відбудеться «День відкритих дверей 2022». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Абітурієнту пропонують:
- Познайомитися з університетом та всіма освітніми програмами в цікавому та легкому відеоформаті
- Дізнатися про нововведення вступної кампанії 2022
- Почути відповіді на найчастіші запитання абітурієнтів
- Поставити всі питання які виникають щодо вступу та спеціальностей університету
- Отримати круті призи в прямому ефірі
Можна заповнити форму реєстрації для отримання посилання на Zoom-зустріч, що стартує о 17.00.
«Приходь, щоб познайомитися, поспілкуватися, дізнатися актуальну інформацію про вступ та класно провести час з університетом, який, сподіваємося, невдовзі стане твоєю родиною», – йдеться у повідомленні.
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Андрій Котенський