Святкова ілюмінація обійдеться Львову у 4,6 млн грн

ЛКП «Львівсвітло» заплатить 4,6 млн грн одеській компанії «К-Енерджи Україна» за міську ілюмінацію до новорічних і різдвяних свят. Про це пишуть Наші гроші.Львів.

Одеська компанія «К-Енерджи Україна» виготовить колекцію святкових прикрас, концепцію яких створили на замовлення мерії львівські художники Ольга Кравченко, Роман Зілінко, Остап Лозинський та Дарія Альошкіна.

Креслення саме таких конструкцій надавало ЛКП «Львівсвітло» для ознайомлення учасникам закупівлі. Зокрема ялинку стилізують у вигляді прикрас із зірочок та гуцульського «павука» ‒ традиційної різдвяної прикраси.

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Крім виготовлення ілюмінацій, фірма-переможець також встановить і підключить її, а також здійснить демонтаж конструкції.

Врятувати Різдво

Виділення коштів на нову ілюмінацію викликало незначне збурення громадськості та депутатів, адже нещодавно міський голова Андрій Садовий повідомляв, що Львів використовуватиме минулорічну ілюмінацію.

«Щодо ілюмінації, то у нас вона вже старенька. Інші міста виділяють в десятки разів більше коштів. А Львів буде зі скромною ілюмінацією», ‒ розповідав міський голова.

Але пізніше представники комунального підприємства «Львівсвітло» на бюджетній комісії попросили виділити кошти на закупівлю нових прикрас. За словами голови комісії фінансів та планування бюджету Наталії Шелестак, їх попросили «не красти в людей Різдво».

«”Львівсвітло” прийшло до нас за грошима, вже коли фактично провело тендер. І ми таки погодили це фінансування, оскільки звучали звинувачення, що ми крадемо Різдво у людей. Але насправді мова йде про нову ілюмінацію, а цілком можна було використовувати те, що вже є»,– розповіла депутатка.

Також Шелестак наголосила, що з міського бюджету виділено близько 3,4 млн грн, а решту профінансують спонсори.

ТОВ «К-Енерджи Україна зареєстроване» в Одесі, а його власником є Денис Крук. З початку 20201 року фірма одержала держзамовлень на 86 млн грн, переважна більшість яких на електромонтажні послуги та влаштування освітлення.

Зазначимо, торік місто замовило двох святкових янголів за 440 тис. грн, які освітлювали дві вулиці. Ще 50 тис. грн витратили на оренду інсталяцій «Ангел», решта прикрас була на балансі ЛКП «Львівсвітло». Новорічна ялинка коштувала 6 тис. грн. Цього року її отримали у подарунок безкоштовно.

Відкриють ялинку біля Оперного театру вже цієї п’ятниці, 17 грудня.

Як писав Львівський портал, цьогоріч у всіх населених пунктах Львівської громади за бюджетні кошти вирішили встановити новорічні ялинки. Андрій Садовий при цьому говорив, що таким чином мешканці зможуть «побачити позитивні зміни».

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