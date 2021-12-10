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Фотопастка у «Сколівських Бескидах» зафіксувала чотирьох червонокнижних ведмедів, які гралися зі снігом

Вероніка Рой

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У національному природному парку «Сколівські Бескиди», що на Львівщині, у фотопастку потрапив ведмедицю з трьома ведмежатами, які гралися зі снігом. Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.

Фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, який є найбільшим хижаком в Україні та занесений до Червоної книги. Для національного природного парку «Сколівські Бескиди» він є символом, що відображений на емблемі.

Одна з фотопасток, встановлених на територію парку, зафіксувала ведмедицю з трьома ведмежатами. На фото видно, як вони грайливо перекочуються на снігу.

«Цьогоріч зима в Сколівських Бескидах прийшла за календарем, тому сподіваємось, що наші ведмеді вже облаштували собі барлоги аби перечекати хуртовини та привести приплід», – кажуть в «Сколівських Бескидах».

Фото: «Сколівські Бескиди»

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