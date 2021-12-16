ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські патрульні врятували дівчину, яку мало не вбив співмешканець

Вероніка Рой

|

У Львові патрульні врятували 23-річну дівчинку, яку бив та з ножем накинувся співмешканець. Як виявилося згодом, хлопець вживає наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У четвер вночі, 16 грудня, близько 01:00 год. патрульні отримали виклик про конфлікт у будинку на вулиці Комарова. Коли поліцейські приїхали на місце події, то почули жіночі крики про допомогу. Вони вирахували, що вони лунають з квартири на першому поверсі.

«Жінка просила не вбивати її і благала порятунку. На вікнах помешкання були ґрати, а двері – зачинені. Патрульні з’ясували, що квартиру орендують і негайно знайшли власника та попросили приїхати на місце. Також туди скерували підрозділ ДСНС», – розповідають патрульні.

Реклама партнерів

Поліцейські побачили через вікно, що чоловік б’є жінку. Вони дали йому вказівку припинити протиправні дії. Потерпілій вдалося вирватися і відчинити двері та вибігти до патрульних.

У жінки на руках були рани від укусів, розбите обличчя та інші ушкодження. 23-річна потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у її співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку шпиталізували до медичного закладу.

«Патрульні затримали 23-річного мешканця цієї квартири. У кімнатах все було розкидано і в плямах бурого кольору. Також поліцейські виявили два згортки в ізоляційній стрічці та вагу із залишками порошкоподібної речовини. В другій кімнаті на підлозі лежав пакетик з кристалічною речовиною світло-бордового кольору», – додають патрульні.

Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій. Він зізнався, що вживає наркотики. Його шпиталізували до спеціального медичного закладу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів