Львівські патрульні врятували дівчину, яку мало не вбив співмешканець

У Львові патрульні врятували 23-річну дівчинку, яку бив та з ножем накинувся співмешканець. Як виявилося згодом, хлопець вживає наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У четвер вночі, 16 грудня, близько 01:00 год. патрульні отримали виклик про конфлікт у будинку на вулиці Комарова. Коли поліцейські приїхали на місце події, то почули жіночі крики про допомогу. Вони вирахували, що вони лунають з квартири на першому поверсі.

«Жінка просила не вбивати її і благала порятунку. На вікнах помешкання були ґрати, а двері – зачинені. Патрульні з’ясували, що квартиру орендують і негайно знайшли власника та попросили приїхати на місце. Також туди скерували підрозділ ДСНС», – розповідають патрульні.

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Поліцейські побачили через вікно, що чоловік б’є жінку. Вони дали йому вказівку припинити протиправні дії. Потерпілій вдалося вирватися і відчинити двері та вибігти до патрульних.

У жінки на руках були рани від укусів, розбите обличчя та інші ушкодження. 23-річна потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у її співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку шпиталізували до медичного закладу.

«Патрульні затримали 23-річного мешканця цієї квартири. У кімнатах все було розкидано і в плямах бурого кольору. Також поліцейські виявили два згортки в ізоляційній стрічці та вагу із залишками порошкоподібної речовини. В другій кімнаті на підлозі лежав пакетик з кристалічною речовиною світло-бордового кольору», – додають патрульні.

Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій. Він зізнався, що вживає наркотики. Його шпиталізували до спеціального медичного закладу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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