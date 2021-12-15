Водіям вантажівок нагадують, де на Львівщині можна перечекати негоду

У випадку несприятливих погодних умов на Львівщині водії вантажного автомобільного транспорту можуть перечекати негоду вздовж доріг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У разі несприятливих погодних умов, які можуть призвести до ускладнень в русі, задля безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки, Служба автомобільних доріг у Львівській області може вводити тимчасові обмеження руху вантажного автомобільного транспорту.

Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби:

які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій,

які здійснюють пасажирські перевезення, що перевозять вантажі у міжнародному сполученні, швидкопсувні, антисанітарні, живі, поштові та вантажі підвищеної небезпеки.

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