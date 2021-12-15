У Червонограді конфлікт між двома чоловіками завершився вбивством

У Червонограді поліцейські затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві пенсіонера. Попередньо встановлено, що підозрюваний під час конфлікту до смерті побив літнього чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент трапився 14 грудня у квартирі одного з будинків на вулиці Тарнавського у Червонограді. За даними поліції, у той день 72-річний місцевий мешканець перебував у гостях в знайомого, де окрім нього був ще один чоловік.

Близько 19.00 год. між двома гостями виник конфлікт. Під час сварки 32-річний чоловік побив пенсіонера. Отримані травми, які, як попередньо встановили медики, і стали причиною смерті.

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Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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Фото: поліція