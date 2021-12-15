ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти поранили українського військового

Аліса Белей

|

У вівторок, 14 грудня, окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати «тишу» і поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби бойовики сім разів порушували режим припинення вогню та обстрілювали позиції українських військових поблизу Новолуганська, Новотошківського, Авдіївки, Гранітного, Старогнатівки, Новомихайлівки та Водяного.

При цьому вони застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Його негайно забрали до шпиталю. Стан здоров’я військового – середньої тяжкості.

Реклама партнерів

Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 07:00 год. ранку середи, 15 грудня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У штабі ООС додають, що військо контролює ситуацію на Донбасі та продовжує стримувати збройну агресію Російської Федерації.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів