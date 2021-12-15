Окупанти поранили українського військового

У вівторок, 14 грудня, окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати «тишу» і поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби бойовики сім разів порушували режим припинення вогню та обстрілювали позиції українських військових поблизу Новолуганська, Новотошківського, Авдіївки, Гранітного, Старогнатівки, Новомихайлівки та Водяного.

При цьому вони застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Його негайно забрали до шпиталю. Стан здоров’я військового – середньої тяжкості.

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 07:00 год. ранку середи, 15 грудня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У штабі ООС додають, що військо контролює ситуацію на Донбасі та продовжує стримувати збройну агресію Російської Федерації.