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Львів’ян кличуть на святкові концерти в Органний зал

Вероніка Рой

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З 15 до 31 грудня у Львівському органному залі відбудуться понад двадцять подій від кращих музикантів України, що створять чарівну атмосферу зимових свят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

15 та 16 грудня о 19:00 прозвучать найкрасивіші та наймагічніші різдвяні твори у виконанні Світлани Позднишевої. Настрій справжнього свята передасть Олена Мацелюх 18 та 19 грудня о 14:00. А Надія Величко запрошує на різдвяний органний речиталь 25 грудня о 15:00, а також 26 та 30 грудня о 19:00.

Також зі святковими програмами до Львова завітають відомі органісти Українис соліст Національного будинку органної та камерної музики Максим Сидоренко. Блискуча програма з рідкісних і прекрасних різдвяних творів прозвучить 17 грудня о 19:00.

Відомий органіст з Луцька Петро Сухоцький творитиме музичне свято 18 грудня о 19:00. У програмі твори Баха, Райнберґера, Дубуа та інших.

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Народний артист України Володимир Кошуба запрошує відкрити нові імена та отримати незабутні враження 23 грудня о 19:00 в рамках ХІ міжнародного органного фестивалю.

26 грудня о 14:00 чарівна органістка Ольга Чундак та контатенор Олександр Ференцик з Ужгорода подарують визнані шедеври майстрів бароко.

Проникнутись духом свята та зарядитись позитивними емоціями запрошує соліст Харківської філармонії Станіслав Калінін. Органна музика Різдва чекає на слухачів 27 грудня о 19:00.

Знаковою подією стане урочистий прийом Галицького Музичного Товариства у Великій сесійній залі Львівської міської ради. Почесна Президентка Зоряна Кушплер, а також учасники ГМТ Софія Соловій, Оксана Рапіта та Мирослав Драган запрошують членів Товариства відсвяткувати завершення 2021 року вишуканим концертом 19 грудня о 19:00.

Молодий органіст, учасник Львівської органної резиденції Марк-Єфрем Новакович, разом із сопрано Ілоною Борщ запрошують на містичну подорож, сповнену думок і переживань на концерті «Музика Світла» 19 грудня о 17:00. У програмі твори Баха, Букстехуде, Пахельбеля та інших.

Камерний оркестр Polyphonia, Ladies’ Trio та ROCKOKO запрошують на концерт української музики «Ніч перед Різдвом». Передсвяткова метушня, яскраві вогні звідусіль, порипування снігу під ногами, гамір та останні приготування – все це можна відчути 29 грудня о 19:00.

Проводжати старий 2021-й можна разом із солістами Львівського органного залу та улюбленими класичними хітами. Теплі емоції та найкращу музику подарують органістки Надія Величко, Олена Мацелюх, Світлана Позднишева, скрипаль Адріан Боднар та піаніст Андрій Макаревич на новорічному концерті 31 грудня о 15:00.

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