До свята Миколая у Львові 771 дитина отримає грошову допомогу

До дня святого Миколая у Львові діти, які найбільше потребують підтримки, отримають від міста грошову допомогу. Зокрема, місто виплатить допомогу дітям-сиротам, а також дітям осіб з інвалідністю по зору та осіб з інвалідністю з дитинства. Окрім того, з нагоди свята кошти скерують дітям Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС, які загинули або померли. Про це повідомили

Так, цього року одноразову виплату з міського бюджету м. Львова отримають:

діти до 18 років осіб з інвалідністю по зору 1-ї та 2-ї груп та осіб з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп, які мешкають у Львівській МТГ. Таких діток у Львові мешкає 180, й отримають вони по 1 500 грн. Загальна сума виплат – 270 000 грн;

діти-сироти та діти, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім’ях, та зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді. Загалом 440 дітей цієї категорії отримають до Миколая по 1000 грн;

діти учасників АТО/ООС, які загинули (пропали безвісти) або померли, та Героїв Небесної Сотні – мешканці Львівської МТГ. Загальна сума виплат – 1510000 грн. Тобто 151 дитина отримає по 10 000 грн.

Крім того, управління соціального захисту закупило для ще 800 дітей солодкі подарунки. На закупівлю солодощів скерували майже 50 000 грн. Зокрема, подарункові набори з цукерками отримають діти із багатодітних родин (6 і більше), діти, що користуються кріслами колісними, а також діти з ампутацією кінцівок.

Придбали солодощі для дітей захисників і у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Солодкі пакуночки з цукерками отримають 500 дівчаток і хлопчиків. На закупівлю цукерок у Центрі передбачили майже 50 000 грн.

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