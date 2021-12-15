Брата судді Вовка випустили під заставу в 7 мільйонів

Брата очільника Окружного адмінсуду Києва, адвоката Юрія Зонтова відпустили з СІЗО після того, як за нього внесли 7,6 мільйона гривень застави. Про це пише hromadske.

Заставу за Зонтова внесли 13 грудня. З квітня 2021 року він перебував під вартою. Спершу колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки альтернативою тримання під вартою призначили заставу у 35,18 мільйона грн. Але тепер розмір її став меншим.

Після виходу з СІЗО Зонтов, зокрема, муситиме здати закордонні паспорти, носити електронний браслет, не спілкуватися з братом Павлом Вовком, іншим підозрюваним Юрієм Донцом та рештою свідків.

Нагадаємо, 6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК розв’язувати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

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Одним з адвокатів виявився брат голови Окружного адміністративного суду. Під час обшуків у затриманих напередодні брата та іншого адвоката вилучили великі обсяги валюти.

Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також під час обшуків за місцем передавання хабаря знайшли предмети, схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

У вересні правоохоронці повідомили Зонтову ще одну підозру – в недостовірному декларуванні.

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