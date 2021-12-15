26-річний львів’янин викрав з лікарні комп’ютерну техніку та здав її у ломбард

Поліцейські затримали 26-річного молодика, який викрав однієї з лікарень Львова комп’ютерну техніку, а потім здав її у ломбард. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

14 грудня до поліції надійшло повідомлення від персоналу однієї з лікарень Львова про викрадення з медзакладу комп’ютерної техніки.

На місці працювали правоохоронці, які встановили, що невідомий чоловік, скориставшись відсутністю персоналу в одному з кабінетів на другому поверсі, викрав комп’ютер. Вивчивши відео з камер, встановили особу причетного до крадіжки, 26-річного львів’янина. Також згодом з’ясувалося, що викрадену комп’ютерну техніку зловмисник здав у ломбард.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

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Досудове розслідування триває.

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