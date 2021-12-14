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У Бориславі на «гарячому» спіймали чоловіка, який обкрадав автомобіль

Аліса Белей

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Співробітники патрульної поліції викрили зловмисника під час скоєння крадіжки з автомобіля Volkswagen на вулиці Коваліва в місті Борислав на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, правоохоронці встановили особу причетного до крадіжки в Дрогобицькому районі, неодноразово судимого за майнові злочини 34-річного мешканця міста Борислав, який перебував на іспитовому терміні. 

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник проник у багажне відділення автомобіля, звідки викрав автомобільну техніку, аптечку, дизельне паливо у кількості 20 літрів та інше цінне майно. 

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Слідчі поліції повідомили йому про підозру в скоєнні крадіжки та скерували до суду обвинувальний акт.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування завершене.

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Фото: поліція

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