Свята не за горами. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл

У середньому вартість новорічного столу 2022 року для української сім’ї з 4 осіб у порівнянні з торішнім зросте на 8,1% і складе 1844,74 грн. Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат «Олів’є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 198,54 грн. Це на 24,6% більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року.

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Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43% залежно від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8%), 6 яєць – 19,80 грн (на 37%), 200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4%) та 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8% залежно від марки).

Ще у 13,02 грн обійдуться дві морквини (380 г), п’ять картоплин (840 г) та дві цибулини (230 г). Якщо станом на кінець 2021 року порівняно з минулим роком ціна на моркву і картоплю зменшилася на 5,6% і 10% відповідно, то на цибулю зросла на 39%.

На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, одна морквина (190 г) – 1,71 грн, один буряк (250 г) – 2,27 грн, одна цибулина (170 г) – 1,66 грн, дві картоплини (280 г) – 2,43 грн.

Юрій Лупенко зазначив, що на 10-26% зросли витрати на м’ясні продукти. Пів кіло нарізки зі сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (+10,1% проти цін 2020 року), підчеревини копченої – 110 грн (+10%), биток зі свинини свіжий – 115 грн (+4,5%).

М’ясо птиці (тушки) станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити в середньому 120 грн. Загалом вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 50 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 14-30%.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 185,38 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому у 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 109 грн. У півтора рази більше – 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 81 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 40 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) – 13 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) – 28 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн.

Розрахунок вартості новорічного столу у 2022 році зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 1 грудня 2021 року.

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