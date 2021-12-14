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На площі Ринок зрізали великий гіркокаштан біля Діани

Аліса Белей

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У вівторок, 14 грудня, на площі Ринок зрізали гіркокаштан, що біля фонтану «Діана», через його незадовільний стан. А відтак, навесні на його місці висадять інше дерево. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова, інших сім каштанів вже замінили протягом останніх п’яти років.

«Попередні дерева загинули, але цей ми тримати поки висохне – не можемо. Гострі розвилки з масивними гілками мають дуже погане кріплення. Ми просвердлили отвори, і звідти пішла вода», –  розповіла Олександра Сладкова.

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Керівниця управління екології також зазначила, що дослідження арботомом місяць тому теж дало дуже невтішні висновки. Вода всередині розвилок на морозі стає льодом, що розширюється і сприяє раптовому руйнуванню дерева. На розвилках, принаймні два роки прогресує бактеріоз.

«Залишати таке небезпечне дерево в місці скупчення людей немає морального права. Фактично, ми спостерігали його два роки та побачили негативне динаміку. Весною буде новий гіркокаштан на цьому місці», – додала Олександра Сладкова.

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Фото: ЛМР

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