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На Львівщині судитимуть 25-річного чоловіка, який бив свого 3-річного сина

Аліса Белей

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На Самбірщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому мешканцю, який бив свого 3-річного сина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 25-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, перебуваючи вдома разом зі своїм малолітнім сином, кілька разів побив його долонею та ременем по сідницях та спині.

Правоохоронці встановили, що від початку грудня чоловік бив дитину щонайменше двічі. За висновками лікаря, дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Поліцейські повідомили горе-батькові про підозру за умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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