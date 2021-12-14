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Як безпечно орендувати житло на свята та не попастись на шахраїв

Ольга Денисяка

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Перед новорічними святами правоохоронці Львівщини закликають користуйтеся послугами перевірених рієлторських фірм, а також перевіряти дані орендодавців на сайті кіберполіції. Таким чином вдасться захиститися від квартирних аферистів. Про це Львівському порталу повідомили відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Наближаються Різдво та Новий рік, тож чимало людей шукають апартаменти для проведення свят. На жаль, в цей час активуються й так звані «чорні ріелтори».

Зокрема, одним з найбільш популярних способів квартирних афер є пропозиція оренди неіснуючих апартаментів або здача квартири кільком клієнтам одночасно. Буває й таке, що шахраї беруть передоплату чи  просять оплатити повну вартість житла, а потім зникають.

Щоб захиститися від квартирних аферистів, правоохоронці Львівщини радять:

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  • користуйтеся послугами рієлторських фірм, а не приватних осіб;
  • шукайте та бронюйте житло лише на офіційних вебресурсах;
  • вас має насторожити, якщо житло коштує дуже дешево – таким чином аферисти можуть «продати» вам неіснуюче чи вже зайняте житло;
  • не погоджуйтеся на передоплату – обирайте варіант сплати послуг після їх надання;
  • перевіряйте дані орендодавця – номери телефонів, банківські картки, на які вас просять надіслати передоплату (це можна зробити на сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрауд»)

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