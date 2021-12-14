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Двоє 20-річних дрогобиччан відсидять 13 років за ґратами за розбійний напад

Аліса Белей

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На Львівщині двох 20-річних мешканців Дрогобича, які побили та пограбували чоловіка засудили до 13 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

У суді було встановлено, що у травні минулого року потерпілий повертався додому стежкою через місцевий солеварний завод, коли на нього напали обвинувачені.

Вони безжально побили чоловіка, після чого вкрали з його кишень телефон, гроші та інше цінне майно на загальну суму понад 4 тисячі гривень.

За результатами проведеної експертизи, у той вечір потерпілому було завдано тяжкі тілесні ушкодження, які були небезпечні для життя чоловіка.

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Після нападу фігуранти у той же вечір продали викрадений мобільний, а наступного ранку вчинили вже новий злочин – грабіж, під час якого їх затримали правоохоронці.

У суді засуджені своєї вини не визнали та у вчиненому ніяк не розкаялися. Суд визнав обвинувачених винними та призначив їм покарання у вигляді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна, кожному.

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