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Житель Великого Любіня опинився у лікарні з обмороженням кінцівок

Вероніка Рой

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До лікарні госпіталізували 47-річного мешканця Великого Любіня з обмороженням правої та лівої стопи. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

У неділю, 12 грудня, до Самбірської центральної районної лікарні госпіталізували 47-річного мешканця Великого Любіня. Чоловік опинився на лікарняному ліжку через обмороженням правої та лівої стопи. Наразі його стан – середньої важкості.

Зазначимо, обмороження – ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Найвразливішими є відкриті ділянки шкіри: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук або ніг. Ознаки:

  • білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри;
  • тверда на дотик, воскова шкіра;
  • оніміння.

Якщо ви помітили такі симптоми – негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.

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Не можна чіпати обморожені ділянки тіла, розтирати шкіру снігом, опускати уражені кінцівки у гарячу воду та прикладати їх до батареї. Це може призвести до більшого ураження.

При відмороженні слід дотримуватися принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин – зігрітися, накладати термоізолюючі пов’язки, вживати теплі напої.

Щоб не отримати обмороження та переохолодження, слід пам’ятати наступне:

  • одягайтеся багатошарово. Тобто одягніть на себе кілька тонших речей замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко завжди можна зняти одну з кофт. Одяг має бути цілком вільним;
  • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте одягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром;
  • візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження;
  • не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
    заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
  • по можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом;
  • рухайтесь, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам;
  • не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Не варто рухатись дуже активно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати.

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