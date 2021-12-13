Збірна України з водного поло знову здобула міжнародний кубок

Збірна України з водного поло перемогла у міжнародному турнірі «Кубок Литви», який відбувався в місті Електренай з 10 по 12 грудня. Його проводили на честь 90-літнього ювілею водного поло Литви. Про це повідомили у пресслужбі ватерпольного клубу.

Участь у турнірі брали чотири команди: збірні Литви, України, Молдови та команда Вільнюса. Українці здобули дві перемоги – у матчі зі збірною Молдови і командою Vilnius Baltic Amadeus.

Крім того, два українські ватерполісти здобули та індивідуальні нагороди. Найкращим бомбардиром турніру став Дмитро Ашанін, а найкращим гравцем став капітан збірної України – Олександр Дядюра.

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«Після недавньої перемоги в Лізі Націй у Чехії нам важливо, аби команда залишалась в ігровому тонусі та підтримувала форму. Тому Кубок Литви для збірної України був хорошим етапом підготовки до майбутнього чемпіонату Європи 2022 року», – зауважує президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов.

Нагадаємо, з 25 по 28 листопада у місті Брно, що в Чехії відбувся турнір Ліга націй, на якому збірна України з водного поло, капітаном якої є львів’янин Олександр Дядюра, стала переможцем. Додамо, як повідомила Федерація водного поло України, це перший трофей для українських ватерполістів за останні 20 років.

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