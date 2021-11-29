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Збірна України з водного поло перемогла на Лізі Націй

Аліса Белей

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З 25 по 28 листопада у місті Брно, що в Чехії відбувся турнір Ліга націй, на якому збірна України з водного поло, капітаном якої є львів’янин Олександр Дядюра, стала переможцем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Збірна України з водного поло перемогла на міжнародному турнірі Ліга Націй, що завершився у чеському місті Брно. Всього за медалі змагались 11 команд з різних країн світу.

Українці зіграла п’ять переможних поєдинків. Спершу перемогли команди Англії та Литви, і завдяки цьому посіли перше місце в групі С. Далі «синьо-жовті» продовжили боротьбу вже за 1-4 місця турніру з лідерами інших груп.

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На шляху до золота ватерполісти з України перемогли команди: Англії з рахунком 19:7, Литви – 9:4, Чехії – 22:10 та Швейцарії – 15:11. А у фіналі збірна України розгромила команду Австрії із рахунком 21:2.

Основу команди сформували ватерполісти львівського клубу «Динамо»:  Чінгіз Агаджанов, Роман Грищук, Максим Осика, Орест Джура, Нестор Бабський, Юрій Мамєтьєв, Ігор Кечеджи, Костянтин Нікольський та Костянтин Алєксєєв.

Капітаном команди є львів’янин Олександр Дядюра, а головним тренером збірної також львів’янин Ігор Зінкевич, допомагав йому Олексій Шведов.

Попереду на збірну України чекає підготовка до поєдинків чемпіонату Європи–2022, який відбудеться в Ізраїлі.

Додамо, як повідомила Федерація водного поло України, це перший трофей для українських ватерполістів за останні 20 років.

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Фото: Федерація водного поло України

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