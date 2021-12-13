За рік на Львівщині сталося 3500 житлових пожеж

Від початку 2021 року в Львівській області зафіксували понад 3500 тисячі пожеж. Здебільшого, вони виникали в житлових приміщеннях. Унаслідок нещасних випадків загинули 74 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Лише за останній тиждень на території області пожежі забрали життя чотирьох людей. Разом з цим, будь-яка пожежа спричиняє великі матеріальні збитки, як державі, так жителям області.

Основними причинами пожеж рятувальники називають:

необережність під час куріння;

коротке замикання електромережі;

необережне поводження з відкритим вогнем.

«Зважаючи на велику територію Львівської області, не до усіх населених пунктів рятувальники мають змогу доїхати вчасно, адже прибуття до місця виникнення пожежі за нормативами має складати не більше 20 хв. Саме тому в області продовжують створювати підрозділи місцевих та добровільних пожежних команд, надалі проводять інформаційну кампанію, щоб пояснити населенню про важливість функціонування в межах їхнього села чи містечка такої команди. Нагадаю, що 24 населені пункти Львівщини залишаються поза межами оперативного прибуття рятувальників», – наголосив начальник ГУ ДСНС у Львівській області Юрій Кагітін.

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Основними медичними наслідками пожежі є термічні опіки та отруєння продуктами горіння. Симптоматика отруєння: біль в голові, нудота, блювота, судоми, втрата свідомості. Першочергово потерпілий потребує доступу до свіжого повітря. А також необхідно одразу викликати медиків.

Важливо вміти надавати першу медичну допомогу ще до приїзду медиків. Отож, при термічних опіках варто: усунути контакт з вогнем, обробити рану прохолодною водою (в жодному випадку не потрібно використовувати лід чи жирні речовини, такі як крем), за можливості накласти на рану стерильну пов’язку, дати потерпілому знеболювальне (Парацетамол чи Ібупрофен).

Наближаються новорічні свята, тож мешканців Львівщини закликають не купувати неперевірені речі без сертифікатів.

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