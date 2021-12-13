У Львові загорілось видавництво «Високий Замок»

У понеділок, 13 грудня на вулиці Городоцькій у Львові сталася пожежа у приміщенні видавництва «Високий Замок». Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, в приміщенні видавництва загорілись обрізки паперу на площі 50 кв м. Станом на 15:34 год. пожежу загасили.

Під час займання ніхто не постраждав. Наразі встановлюються всі обставини

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Фото: ДСНС