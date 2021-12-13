Троє людей отруїлися чадним газом у Сокалі

У неділю, 12 грудня, у місті Сокаль через отруєння чадним газом до лікарні потрапили троє людей, серед них – 9-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Випадок трапився близько 17:55 год. у місті Сокаль. Попередньо відомо, що в приватному одноповерховому житловому будинку на вул. Івасюка отруїлися чадним газом троє осіб. Серед постраждалих є 9-річна дитина.

Постраждалих госпіталізували до Червоноградської міської лікарні. Причина та обставини отруєння встановлюються.

Зазначимо, що лише за дев’ять місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали понад дві сотні людей. Летальних випадків було 10, з-поміж яких два – дитячі.

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А за одну добу у жовтні на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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