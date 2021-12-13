Різдвяні гуляння: львів'ян запрошують на етнофестиваль «Зимова Країна Мрій»

У Львові 18, 19, 24-26 грудня 2021 року та 2, 7-9 січня 2022 о 15:00 в Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22 відбудеться етнофестиваль «Зимова Країна Мрій». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На гостей чекає ялинка, Резиденція Святого Миколая, Різдвяна Шопка, вертепи, мистецькі майстерні та майстер-класи, ярмарок, майданчик для дітей, традиційні танці, смачна етнічна їжа та гарячі напої та, обов’язково, багато музики.

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Виступатимуть на фестивалі: Воплі Відоплясова, Альона-Альона, Калуш, Аліна Паш, Dakh Daughters, Joryj Kloc, Хорея Козацька, Гайдамаки, Бурдон, Юрій Йосифович та Нова Автентика, Гордій Старух, Майстерня ЧГС, Пиріг Батіг, Lemko Bluegrass Band та Олег Скрипка з НАОНІ Оркестра.

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«Країна Мрій у місті, де затишні вулички, які дихають вайбом живого Різдвяного свята з колядою, вертепами та музиками, – ідеальне поєднання. Беріть із собою гарний настрій та близьких людей, а неймовірні емоції, особливу атмосферу та незабутні враження ми вам гарантуємо», – запрошують організатори.

Придбати квитки можна за цим посиланням.