На Сихові жінка випала з вікна четвертого поверху

Зранку 13 грудня з четвертого поверху будинку на вулиці Карманського у Львові випала 74-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Нещасний випадок трапився близько 08:40 год. в будинку на вулиці Камарницького, 6б у Сихівському районі Львова.

З висоти четвертого поверху випала 74-річна жінка, яка мешкала в цьому будинку.

Львів’янка померла ще до приїзду швидкої допомоги. Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події.

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