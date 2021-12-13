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На Львівщині під час пожежі в літній кухні загинув 53-річний чоловік

Вероніка Рой

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У неділю, 12 грудня, у селі Завидовичі, що неподалік Великого Любіня, сталася пожежа у літній кухні, пі час якої загинув власник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформація про пожежу в цегляній літній кухні в селі Завидовичі Львівського району надійшла о 11:13 год. Під час пожежі загинув 53-річний власник.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та було пошкоджено дерев’яне перекриття. Причина пожежі встановлюється.

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