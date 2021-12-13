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Львів’ян просять не гуляти в парках під час снігопадів

Ольга Денисяка

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У Львові синоптики прогнозують тривалі снігопади, налипання мокрого снігу. У міськраді міста закликають мешканців бути обережними, і, за можливості, уникати прогулянок під деревами у парках чи скверах, Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян просять утриматись від прогулянок під деревами, оскільки мокрий сніг важким покровом встеляє дерева, через що пошкоджені чи сухі гілки можуть ламатися і падати.

«Вже другу добу у місті падає мокрий сніг. Тому спостерігаємо на деревах значне налипання мокрого снігу. Під його вагою сухі чи пошкоджені гілки у парках чи скверах можуть ламатися і падати. Тому, закликаємо мешканців бути обережними, і, за можливості, уникати прогулянок у парках, скверах чи в інших місцях, де багато дерев, щоб не травмуватися через можливе падіння переобтяжених гілок», – наголосили в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР.

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Згідно з прогнозами синоптиків, у Львові та області  сніг падатиме всю ніч та протягом дня, але під вечір повинен послабшати. На дорогах буде ожеледиця.  Синоптики прогнозували, що в області випаде до 25 см снігу.

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