Змагання з гирьового спорту в Академії сухопутних військ відвідав міністр оборони

У неділю, 11 листопада, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулися XX ювілейні всеукраїнські змагання з гирьового спорту пам’яті професора Юрія Резнікова. Змагання зібрали понад 170 учасників з усієї України. Нагороджував призерів міністр оборони України Олексій Резніков. Про це повідомляє Львівський портал.

ХХ ювілейні Всеукраїнські змаганнях з гирьового спорту пам’яті Юрія Резнікова взяли участь 174 учасники з 12 областей України: Харківської, Полтавської, Київської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Закарпатської та Львівської область та міста Києва.

Серед учасників: 3 заслужених майстри спорту України, 3 майстри спорту України міжнародного класу, 32 майстри спорту України, 41 кандидат у майстри спорту України.

Спортсмени змагалися у класичному ривку гирі, вправа виконується 10 хвилин.

«Знаково, що цього дня у нашому навчальному закладі відбуваються й XX Всеукраїнські змагання з гирьового спорту імені професора Юрія Олексійовича Резнікова, який свого часу доклав чимало зусиль для вишколу військових фахівців у стінах нашого вишу. Участь у їх урочистому відкритті та нагородженні переможців взяли й сьогоднішні почесні гості Національної академії», – прокоментував начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Відвідав змагання з гирьового спорту на честь свого батька міністр оборони України Олексій Резніков.

«Хочу привітати усіх переможців та учасників змагань. Хтось отримав нагороди, а хтось – стимул, аби далі боротися та працювати, аби теж потрапити на цей подіум. Принагідно хочу нагадати, що сьогодні – День сухопутних військ Збройних Сил України. Тому ще раз вітаю усіх наших військових, захисників та захисниць, які сьогодні на фронті дають нам можливість проводити спортивні змагання. Адже там вони змагаються за наше життя з ворогом», – наголосив він.

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Фото: Львівський портал