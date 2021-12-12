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У Новояворівську 10 дітей отруїлись невідомою речовиною

Наталя Дуляба

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У Новояворівську 10 дітей отруїлися невідомою речовиною. Відомо, що всі вони були на «Льодовій арені» на хокейному матчі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у суботу, 11 грудня, у Новояворівську. Тут орієнтовно о 21:00 год. у лікарню імені Юрія Липи потрапили десятеро дітей, які скаржились на погане самопочуття. Чотирьох із них таки госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння невідомою речовиною». Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Попередньо відомо, що цього ж дня всі десятеро дітей були на хокейному матчі на «Льодовій арені», що на вул. Т. Шевченка, 5. Ймовірно, малеча могла отруїтися саме там.

Наразі причини та обставини отруєння встановлюються.

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