У Львові п’яний водій-утікач застряг серед невідремонтованої дороги

У Львові затримали п’яного водія, який врізався у BMW і втік, а потім застряг посеред вул. Шевченка, яку ще не завершили повністю ремонтувати. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у неділю, 12 грудня. На вул. Липинського невідомий водій автомобіля Hyundai H200 в’їхав у BMW і втік.

Власниця пошкодженого авто намагалась самотужки наздогнати порушника, проте йому вдалося зникнути з поля зору. Тоді жінка викликала на підмогу поліцію.

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Через деякий час винуватця ДТП знайшли на вул. Шевченка. Його автомобіль застряг на тому місці, де якраз ремонтують дорогу. Водієм-утікачем виявився 47-річний львів’янин. У чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння, проте від перевірки він відмовився.

На горе-водія склали три протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до аварії), за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП. Також на нього винесли постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Машина так і залишилася стояти серед вул. Шевченка. Її мають витягнути за допомогою важкої техніки вже в понеділок, 13 грудня.

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