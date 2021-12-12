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Окупанти поранили українського військового

Наталя Дуляба

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У суботу, 11 грудня, окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати «тишу» і поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби бойовики тричі порушували режим припинення вогню і обстрілювали позиції українських військових поблизу Піщаного, Кам’янки, Катеринівки. При цьому вони застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Його негайно забрали до шпиталю. Стан здоров’я військового – задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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Станом на 07:00 год. ранку неділі, 12 грудня, на Донбасі тихо.

У штабі ООС додають, що військо контролює ситуацію на Донбасі та продовжує стримувати збройну агресію Російської Федерації.

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