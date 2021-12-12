ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Львівщини загинув під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

|

Під час пожежі у селі Хоросниця, що поблизу Судової Вишні, загинув 56-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок стався у суботу, 11 грудня, у селі Хоросниця Яворівського району. Тут спалахнув цегляний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув 56-річний власник помешкання.

На те, аби загасити полум’я, рятувальникам знадобилось майже дві години. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку, пошкодити стіни і двері.

Причини виникнення займання наразі встановлюються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів