Мешканець Львівщини загинув під час пожежі у власному домі

Під час пожежі у селі Хоросниця, що поблизу Судової Вишні, загинув 56-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок стався у суботу, 11 грудня, у селі Хоросниця Яворівського району. Тут спалахнув цегляний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув 56-річний власник помешкання.

На те, аби загасити полум’я, рятувальникам знадобилось майже дві години. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку, пошкодити стіни і двері.

Причини виникнення займання наразі встановлюються.

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