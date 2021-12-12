Львів'ян закликають стати Миколаєм для 11-річного сина полеглого Героя

Благодійники організовують свято для 11-річного Ростика Галатюка зі селища Гірник, що біля Червонограда. Хлопчик є єдиною опорою для матері з інвалідністю, адже його батько ще у 2015 році загинув на війні. Про це повідомляє Львівський портал.

Історію Ростика розповіли львівські митники, які разом із благодійним фондом «Здійснити мрію» організовують для нього свято на Миколая. Хлопчик уже написав листа до чудотворця, у якому попросив здоров’я для мами і закінчення війни на Донбасі.

«Сьогодні Ростик, який мешкає у селищі Гірник, – єдиний захисник і підтримка для своєї мами. Його тато у 2015 році підірвався на розтяжці в зоні АТО. Але на їхню долю випало ще одне випробування. Цього року після невдалої операції з видалення мозоля на стопі 46-річній Богдані Галатюк ампутували ногу. Інакше жінка могла й не вижити… У Богдани немає інвалідного візка, а виготовлений протез вона ще не освоїла. Єдиний засіб пересування – звичайне комп’ютерне крісло на коліщатах. Тому Ростику доводиться виконувати всю хатню роботу, ходити за продуктами, допомагати у всіх потребах», – йдеться у повідомленні митників на Facebook.

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Бюджет у сім’ї Галатюків скромний – близько 5 тисяч гривень на місяць. Коштів вистачає лише на квартплату і їжу. Тому благодійники та небайдужі від імені святого Миколая вирішили подарувати Ростику не лише ті речі, які він першочергово потребує, а й омріяні гостинці.

Долучитися до організації свята для 11-річного Ростика можуть усі охочі. Для цього просять телефонувати за номерами: 063-23-13-777 або 067-97-76-167. Тут розкажуть всі деталі про те, яким чином можна допомогти.

Лист Ростика до святого Миколая

«Коли я ходив у садочок, то мріяв бути підводником, а потім підріс і зрозумів, що до моря далеко. Пізніше хотів бути директором шахти, але почув, скільки нещасних випадків там буває, теж передумав. Тепер на уроках праці вчитель нам показав, як працювати з деревом. Мені дуже сподобалось, тож я хочу бути майстром і виробляти меблі. Також я думав про те, якби був президентом. Мабуть, в першу чергу вирішив би всі питання, щоб закінчити війну», – ділиться роздумами 11-річний Ростик.

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Фото: Facebook Львівської митниці