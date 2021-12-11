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На Львівщині п'яний водій втікав від поліцейських пішки

Наталя Дуляба

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46-річний п’яний водій ВАЗу спочатку не зупинявся на вимогу правоохоронців, а потім вибіг із авто почав утікати пішки. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю ввечері, 10 грудня, близько 23:00 год. Супроводжуючи негабаритний вантаж, інспектори помітили порушника, який виїхав з повороту на село Верещиця. Водій автомобіля ВАЗ 2104 і не надавав перевагу поліцейським, які їхали з увімкненими червоними та синіми проблисковими маячками.

Водій ВАЗу проігнорував вимогу зупинитися і поїхав далі. Біля Новояворівська він не впорався з керуванням і виїхав на бордюр. Зупинившись, чоловік вибіг із авто і почав втікати пішки.

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Однак порушника таки наздогнали. З’ясувалось, що 46-річний мешканець Яворівського району був у стані алкогольного сп’яніння та ще й не мав водійського посвідчення. Пристрій Drager показав результат 1,84 проміле алкоголю у крові, що удев’ятеро перевищує допустиму норму.

На горе-водія склали три протоколи: за ч.5 ст.122 (створення аварійної обстановки), за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ч.1 ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

Також на нього винесли постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

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