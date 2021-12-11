Як вберегти зір від негативного впливу ґаджетів

Ґаджети, які ми використовуємо щодня, забирають не тільки купу вільного часу, а й здоров’я. Для того, щоб вберегти свій зір, потрібно дотримуватися кількох важливих правил. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Тривале сидіння за комп’ютером, планшетом чи смартфоном призводить до сильної втоми очей, порушує сльозотечу, унаслідок чого розвивається синдром «сухого ока». Шкідливий вплив має також штучне синє світло, яке випромінюють екрани електронних пристроїв.

Навіть поза, у якій людина взаємодіє з ґаджетом, може додатково впливати на зір. Наприклад, коли ви користуєтесь ним або читаєте напівлежачи, порушується кровообіг у шийному відділі хребта, і це не може не позначитися на роботі органів, пов’язаних із зором.

Щоб звести до мінімуму вплив ґаджетів на очі, дотримуйтеся таких рекомендацій:

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налаштуйте на комфортний рівень яскравості та контрастності екрану;

проконсультуйтеся з лікарем щодо використання окулярів із лінзами, які блокують синє випромінювання електронних пристроїв;

ґаджет необхідно утримувати на відстані від очей. Оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см;

намагайтеся не використовувати ґаджети за 2-3 години до сну;

спробуйте правило 20–20–20: кожні 20 хвилин дивіться в сторону приблизно на 20 метрів або кроків вдалечінь упродовж 20 секунд;

будьте фізично активними, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи.

Пам’ятайте, що чимало захворювань очей може не мати ранніх симптомів взагалі, тому аби слідкувати за здоров’ям очей, регулярно відвідуйте офтальмолога.

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