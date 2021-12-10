В аеропорту «Львів» затримали контрабанду одягу на понад мільйон гривень

У п’ятницю, 10 грудня, в міжнародному аеропорту «Львів» митники вилучили контрабанду брендового одягу вартістю більше мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі львівської митниці.

Так, у львівський аеропорт рейсом зі Стамбула прибуло шестеро іноземців, які намагалися провезти через кордон незадекларовані товари.

Для проходження митного контролю четверо громадян Вірменії, а також Туреччини та Киргизстану, обрали смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

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Однак під час огляду валіз цих пасажирів працівники митниці виявили товари, обсяги яких перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон України.

Зокрема, подорожні перевозили спортивні костюми, светри, куртки та взуття, загальною кількістю майже 150 одиниць.

Щодо порушників митники склали протоколи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Товари, орієнтовною вартістю понад мільйон гривень, тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.