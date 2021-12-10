У центрі Львова під час руху загорівся електровелосипед

У п’ятницю, 10 грудня, у Львові на вулиці Дорошенка під час руху загорівся електровелосипед. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Рятувальники близько 11:57 год. отримали повідомлення про пожежу, яка виникла в електровелосипеді на вул. Дорошенка. Як уточнили Львівському порталу у ДСНС, загорання сталося під час руху. До місця події виїхали рятувальники.

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На момент прибуття рятувальників електровелосипед вже був повністю охоплений вогнем. О 12:09 вогнеборці локалізували пожежу, та о 12:10 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив електровелосипед. Водій двоколісного у пожежі не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили п’ять рятувальників чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС