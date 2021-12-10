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У Львові після оновлення відкрили безбар’єрний Музей Пінзеля

Аліса Белей

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У четвер, 9 грудня, у Львові відкрили оновлений Музей Пінзеля, який став доступним та безбар’єрним. Завдяки спеціальній навігації його можуть відвідати люди з порушеннями зору, слуху, літні люди та люди з аутизмом. Про це Львівському порталу повідомили в Урядовому проталі.

Наразі у музеї сакральної скульптури XVIII століття зберігаються твори мистецтва, серед яких скульптури Йогана-Георга Пінзеля, представника пізнього бароко і рококо. Для його робіт характерна велика емоційність та динаміка, надання створеним формам життєвих рис.

Загалом оновлення Музею почалося з тактильної експозиції, яку створили громадські активісти. Представники громадської організації «17» зробили тактильні копії робіт Пінзеля на 3D-принтері. Це стало цікавим не тільки для людей з порушенням зору і незрячих, а й для всіх, наприклад, дітей, які також пізнають світ зокрема і на дотик. 

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На вході встановлені звукові маячки, які підказуватимуть людям з порушеннями зору, як потрапити всередину. Навігація у приміщенні – зрозуміла й зручна: із холу до зали веде підіймач, яким можуть скористатися відвідувачі на кріслі колісному, батьки з дитячими візочками чи будь-хто, хто має труднощі з пересуванням.

Крім того, простір адаптували до потреб людей з аутизмом і людей з ментальними порушеннями. Команду музею підготували до якісної комунікації та кращого розуміння різноманіття його відвідувачів.

Додамо, у музеї працює аудіогід, що доповнює візуальні враження гостей і дає нові знання. Створенням аудіогіда займалася команда медіасервісу MEGOGO. У Музеї Пінзеля звучить голос народного артиста України Остапа Ступки.

Біля експонатів встановлені інформаційні таблички зі шрифтом Брайля. Для кожної з робіт розроблена аудіодескрипція – голосовий супровід, завдяки якому люди з порушеннями зору можуть «побачити» експонати.

Інформація про музей та його наповнення також зібрана у відеоописах, доступних для перегляду всім відвідувачам, зокрема з порушеннями слуху.

Адреса музею: площа Митна, 2, Львів.

Графік роботи:

  • понеділок – зачинено
  • вівторок – 11:00 – 17:00;
  • середа – 11:00 – 17:00;
  • четвер – 11:00 – 17:00;
  • пʼятниця – 11:00 – 17:00;
  • субота – 10:00 – 18:00;
  • неділя – 10:00 – 18:00.

Довідково. Музей Пінзеля у Львові працює з 1996 року в приміщенні колишнього костелу кларисок. Разом з іншими творами мистецтва тут експонують 29 робіт Йогана Георгія Пінзеля – унікального майстра барокової скульптури, який близько 15 років свого життя провів на Західній Україні, п’ять робіт його учнів та дев’ять малярських портретів представників шляхти й духовенства.

Серед відомих робіт Пінзеля – статуя святого Юрія Змієборця, розміщена на фасаді собору Святого Юра у Львові, скульптура «Самсон, що роздирає пащу лева», «Ангели», які свого часу експонувалися у Луврі в Парижі, скульптури для святинь у Бучачі, Городенці, Годовиці та низці інших українських населених пунктів.

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Фото: Олександр Ткаченко

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