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На Львівщині водії хотіли провезти сигарети на півмільйона гривень, а залишились без автівок і товару

Аліса Белей

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У п’ятницю, 10 грудня, в пункті пропуску «Краківець-Корчова» львівські митники виявили два мікроавтобуси, «нашпиговані» сигаретами.  Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі львівської митниці.

Так, водії автомобілів – 30-річні мешканці Рівненщини, прямували до Республіки Польщі й для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор».

Однак, працівники митниці запідозрили, що у транспортних засобах можуть бути приховані товари та скерували їх поглиблений огляд та сканування.

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Коли сканер підтвердив усі підозри, то митники, спільно з прикордонниками, виявили в спеціально облаштованих порожнинах кузова Mercedes-Benz Sprinter 1 тис. пачок сигарет і 1400 пачок у подібному сховищі Volkswagen Crafter.

Усі тютюнові вироби були без марок акцизного збору України.

Співробітники Львівської митниці склали протоколи про порушення митних правил за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Сигарети та автомобілі, орієнтовною загальною вартістю близько півмільйона гривень, вилучено. Справи скерують до суду.

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Фото: митники

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